СМИ: жители Олимпийской деревни в Пхёнчхане получили уведомление о землетрясении

ТАСС, 11 февраля. Члены делегаций стран - участниц Олимпиады, проживающие в Олимпийской деревне в Пхёнчхане, получили смс-уведомление о произошедшем в городе Пхохан землетрясении. Об этом сообщает портал Yahoo.

По информации издания, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в воскресенье в 5:03 по местному времени (23:03 мск) приблизительно в 160 км от Пхёнчхана. Всем находящимся в деревне были разосланы смс-уведомления о происшествии на корейском языке, что, по мнению авторов издания, может вызвать беспокойство у находящихся в деревне спортсменов, тренеров и журналистов, которые не понимают по-корейски.

"Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5 км к северо-западу от района Бук-Гу города Пхохана, провинция Кёксан-Пукто, - говорится в сообщении, текст которого Yahoo переводит на английский. - Сохраняйте бдительность и опасайтесь повторных толчков".

При этом портал отмечает, что землетрясение произошло слишком далеко от Олимпийской деревни, чтобы причинить ущерб ее обитателям. Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.