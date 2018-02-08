Оргкомитет Игр опроверг информацию о пожаре в Олимпийской деревне

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 8 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Возгорание, из-за которого произошло задымление в районе Олимпийской деревни, возникло не на ее территории. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете Игр.

Ранее в соцсетях появились сообщения о возгорании в районе Олимпийской деревни в Канныне.

"Пожар произошел в комплексе жилых зданий в районе между Олимпийской деревней и медиа-деревней в Канныне, но не на территории спортивных сооружений Игр, - сообщили в оргкомитете. - Никто не пострадал".

Олимпийские деревни находятся в прибрежном кластере в Канныне и в горах в Пхёнчхане. Соревнования Игр начались 8 февраля и завершатся 25 февраля.