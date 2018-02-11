Глава Федерации санного спорта России: Репилов не справился с нервами на ОИ-2018

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Неудачное выступление российского саночника Романа Репилова в соревнованиях в одноместных санях на Олимпийских играх - 2018 можно объяснить тем, что спортсмен не справился с психологическим давлением. Таким мнением с ТАСС поделилась глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Победителем соревнований стал австриец Давид Гляйршер. Лучший из россиян Репилов занял восьмое место, его соотечественники Сергей Федоров и Семен Павличенко расположились на 13-й и 14-й строчках соответственно.

"Думаю, что Роман не справился с нервами, не знаю, как еще это объяснить, - сказала Гарт. - Перед третьей попыткой Репилов шел на третьей строчке, мы были уверены, что он как минимум сохранит свою позицию. Но Олимпиада очень непредсказуемая, победил Гляйршер, который в этом сезоне не показывал каких-то особых результатов, это стало сюрпризом. Феликс Лох, как видите, на пятом месте, то есть все совсем непредсказуемо и неожиданно".

"Мы очень расстроены, честно говоря, и за Романа Репилова, и за Семена Павличенко, да и Степан Федоров мог бы выступить получше. Видимо, не справились с нервами, слишком большая ответственность, но она такая у всех спортсменов", - заключила она.

Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане завершится 25 февраля.