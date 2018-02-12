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Шайбы Овечкина и Орлова не спасли "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Детройтом"

Спорт
12 февраля, 2:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Столичный клуб уступил в овертайме со счетом 4:5

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 12 февраля. "Вашингтон" уступил "Детройту" в овертайме со счетом 4:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вашингтона" заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (5-я минута), Бретт Коннолли (43), Дмитрий Орлов (55) и Никлас Бекстрём (60), у "Детройта" в основное время матча отличились Джастин Абделкейдер (14), Люк Гленденинг (37), Энтони Манта (38) и Томаш Татар (40), который принес победу своей команде, забросив вторую для себя шайбу на третьей минуте овертайма. Кроме того, в матче Овечкин отметился результативной передачей на Бекстрёма, другой российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов также записал на свой счет голевой пас.

Благодаря шайбе в игре с "Детройтом" Орлов набрал 20-е очко в текущем сезоне при 55 сыгранных матчах. Всего на его счету восемь шайб и 12 результативных передач. Овечкин укрепил лидерство в гонке снайперов текущего сезона лиги - теперь в его активе 33 шайбы в 55 матчах, его ближайшим преследователем является другой российский нападающий Евгений Малкин, выступающий за "Питтсбург" (30).

"Вашингтон" идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков после 55 встреч, "Детройт" с 53 очками занимает 12-ю строчку. В следующем матче "Вашингтон" 14 февраля сыграет в гостях с "Виннипегом", в тот же день "Детройт" примет "Анахайм".

В параллельном матче "Виннипег" дома проиграл "Рейнджерс" - 1:3.

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