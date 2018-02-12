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Коган: Медведева и Загитова показали свой потенциал в командных соревнованиях ОИ

Спорт
12 февраля, 6:24 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 12, февраля. /ТАСС

В понедельник Загитова заняла первое место в произвольной программе командного олимпийского турнира, ранее Медведева выиграла короткую программу соревнований с мировым рекордом

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова в олимпийских командных соревнованиях показали свой потенциал перед индивидуальными прокатами. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

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Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу в командном турнире Олимпиады

В понедельник Загитова заняла первое место в произвольной программе командного олимпийского турнира. Днем ранее Медведева первенствовала в короткой программе, обновив мировой рекорд.

"Результат на 20 балов больше, чем у соперника, это говорит само за себя. Этот результат демонстрирует потенциальные возможности, которые девочки покажут в индивидуальных соревнованиях", - сказал Коган.

Позднее в понедельник в рамках командного турнира произвольную программу покажут танцевальные дуэты.

"Вы знаете, что часть спортсменов была не приглашена на Игры. Мы не совсем в том состоянии, чтобы бороться за золото", - отметил Коган.

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