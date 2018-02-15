Скип: даже поражение от китаянок на ОИ прибавило бы российским керлингисткам уверенности

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Матч предварительного раунда Олимпийских игр против сборной Китая придал бы уверенности российским керлингисткам вне зависимости от его исхода. Такое мнение ТАСС высказала скип российской команды Виктория Моисеева.

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась победой россиянок со счетом 7:6 в экстра-энде. В следующем матче спортсменки в пятницу встретятся со сборной Швеции. В первой встрече российские керлингистки уступили британкам со счетом 3:10.

"Сегодня была совсем другая игра, - считает Моисеева. - Вчера мы долго не могли понять, что происходит и что нужно делать для исправления ситуации. После игры поговорили с командой и тренером, волнения в голове немного улеглись. Сегодня мы уже вышли совершенно с другим настроением".

"Было ощущение, что мы сможем провести матч более высокого качества, - продолжила россиянка. - У китаянок очень хорошая команда, которая всегда идет до конца. У них очень много сильных качеств, но нам удалось с ними справиться".

"Конечно, эта победа придаст нам психологической уверенности. Даже если бы последний бросок у китайского скипа получился более удачным, и мы проиграли эту игру, все равно бы чувствовали уверенность, потому что наша игра сегодня была отличной. Да, мы допускали ошибки, но их было значительно меньше, чем вчера. У нас было гораздо лучшее понимание льда, веса камней", - сказала Моисеева.

"Здесь все команды сильные и играют примерно на одном уровне. Определять победу будут уже нюансы", - заключила российский скип. В женском турнире по керлингу участвуют 10 команд. По итогам однокругового группового турнира (14-21 февраля) четыре лучшие команды выйдут в полуфинал, матчи которого состоятся 23 февраля.