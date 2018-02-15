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Фигуристы Забияко и Энберт считают, что они показали свой максимум на Олимпиаде

Спорт
15 февраля, 7:45 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 15, февраля. /ТАСС

По словам фигуриста, он хотел бы попасть в качестве болельщика на соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

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Наталья Забияко и Александр Энберт

Наталья Забияко и Александр Энберт

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт считают, что на Олимпийских играх они показали свой максимум. Об этом они заявили журналистам после проката произвольной программы в соревновании спортивных пар.

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Ранее Забияко с Энбертом выиграли серебряные медали Олимпиады в командном турнире.

"Ощущения невероятные, спасибо всем-всем-всем. Мы показали свой максимум - то, чему научились за три года. Мы возвращаемся домой с серебром, это здорово, спасибо нашей команде. Летим домой послезавтра", - сказал Энберт.

Отвечая на вопрос о том, что останется от Олимпиады, Энберт сказал: "Словами не передать, это не потрогать, не пощупать. Но это дух, это праздник спорта, который навсегда будет с тобой".

По словам Энберта, он хотел бы попасть в качестве болельщика на соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. "Никогда не видел, надеюсь, получится. Летим домой послезавтра, нужно еще купить сувениры", - сказал он.

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