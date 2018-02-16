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Трегубов рассказал, что сам готовил скелетоны к олимпийским соревнованиям

Спорт
16 февраля, 7:53 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 16, февраля. /ТАСС

Серебряный призер Пхёнчхана поведал, что едва не отказался от участия в Олимпиаде

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Никита Трегубов

Никита Трегубов

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Российскому скелетонисту Никите Трегубову, завоевавшему серебряную медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане, пришлось готовить скелетоны к соревнованиям и себе, и товарищу по команде Владиславу Марченкову. Об этом Трегубов рассказал журналистам.

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Биография скелетониста Никиты Трегубова

По сумме четырех попыток Трегубов показал результат 3 минуты 22,18 секунды. Первое место занял южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин (3.20,55), третьим стал британец Доминик Парсонс (3.22,20).

"Из-за того, что здесь не было достаточного количества тренеров, мне пришлось также заниматься подготовкой инвентаря. Я готовил скелетон не только себе, но и своему товарищу по команде Владиславу Марченкову. Руки до сих пор черные от наждака", - сказал Трегубов.

Серебряный призер Пхёнчхана поведал, что едва не отказался от участия в Олимпиаде. "После того как не допустили до Олимпиады Лену Никитину и Александра Третьякова, я тоже хотел отказаться от участия в Олимпийских играх. Но потом я очень крепко подумал, посоветовался с близкими и в итоге все-таки решил ехать сюда. Да и медаль свою кому-то тоже отдавать не хотелось", - отметил Трегубов.

Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.

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