Трегубов рассказал, что сам готовил скелетоны к олимпийским соревнованиям

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Российскому скелетонисту Никите Трегубову, завоевавшему серебряную медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане, пришлось готовить скелетоны к соревнованиям и себе, и товарищу по команде Владиславу Марченкову. Об этом Трегубов рассказал журналистам.

По сумме четырех попыток Трегубов показал результат 3 минуты 22,18 секунды. Первое место занял южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин (3.20,55), третьим стал британец Доминик Парсонс (3.22,20).

"Из-за того, что здесь не было достаточного количества тренеров, мне пришлось также заниматься подготовкой инвентаря. Я готовил скелетон не только себе, но и своему товарищу по команде Владиславу Марченкову. Руки до сих пор черные от наждака", - сказал Трегубов.

Серебряный призер Пхёнчхана поведал, что едва не отказался от участия в Олимпиаде. "После того как не допустили до Олимпиады Лену Никитину и Александра Третьякова, я тоже хотел отказаться от участия в Олимпийских играх. Но потом я очень крепко подумал, посоветовался с близкими и в итоге все-таки решил ехать сюда. Да и медаль свою кому-то тоже отдавать не хотелось", - отметил Трегубов.

Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.