Третьяков: скелетонист Трегубов выиграл серебро ОИ за счет стабильности

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российскому скелетонисту Никите Трегубову удалось выиграть серебряную медаль Олимпийских игр за счет стабильного выступления во всех четырех заездах. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 2014 года в скелетоне Александр Третьяков.

Трегубов выиграл серебро с суммарным результатом 3 минуты 22,18 секунды. Первое место занял южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин (3.20,55), третьим стал британец Доминик Парсонс (3.22,20).

"Никита молодец, все четыре заезда он провел стабильно по времени и за счет этой стабильности занял второе место. Это касается и четвертой попытки, в которой Мартинс Дукурс и англичанин Парсонс ошиблись", - сказал Третьяков.

По словам Третьякова, от южнокорейца стоило ожидать высокого результата. "Он уже известный, давно катается, выиграл Кубок мира этого года. Его победа была ожидаема - он хозяин трассы, у него накат лучше всех", - отметил Третьяков.