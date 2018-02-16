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Тренер: климат способствовал выбору Сочи для базы сборной Бразилии на ЧМ-2018

Спорт
16 февраля, 23:49 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

По словам Тите, все объекты, которыми было предложено воспользоваться во время ЧМ-2018, внушали желание остаться

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Главный тренер сборной Бразилии Тите

Главный тренер сборной Бразилии Тите

© EPA-EFE/Fernando Bizerra Jr.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Климат Сочи стал одним из факторов, который способствовал выбору этого города для базы сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2018. Об этом в пятницу рассказал корр. ТАСС главный тренер команды Тите.

"Объекты, которыми нам было предложено воспользоваться [во время поездки в Россию], были высокого уровня, внушали желание остаться. И выбор Сочи был сделан так, в этом отношении [город] нам понравился. И, кроме того, климат там более благоприятный по сравнению с другими городами, которые мы посетили", - сказал он.

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По словам Тите, сборная Бразилии стремится к победе на чемпионате мира, однако значение спорта не ограничивается тем, чтобы одолеть соперников. "Все стремятся к победе, это тот элемент, который всегда присутствует. Но, помимо победы, у спорта есть и другое значение. Вот только что мы обсуждали, что одно из таких значений - это объединение народов. Кроме того, помимо самой победы, речь идет о стремлении улучшить свой результат, о честной игре, о чистоте и справедливости, о "правильности" этой победы", - считает Тите.

"То есть существует целый ряд других измерений, в которых спорт играет воспитательную функцию. То же самое относится и к чемпионату мира [по футболу]", - добавил главный тренер бразильцев.

В пятницу Тите принял участие во встрече с послом чемпионата мира 2018 года Викторией Лопыревой, которая состоялась в здании Бразильской конфедерации футбола.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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