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"Сент-Луис" проиграл "Далласу" в матче НХЛ, Тарасенко сделал результативную передачу

Спорт
17 февраля, 7:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Далласа"

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Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко

© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 17 февраля. "Даллас" победил "Сент-Луис" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе "Далласа" отличились Маттиас Янмарк (23-я минута), Стивен Джонс (51). За "Сент-Луис" шайбу с передачи Владимира Тарасенко забросил Брэйден Шенн (59).

"Даллас" занимает четвертое место в Западной конференции с 72 очками, "Сент-Луис" - пятое (72). В следующем матче в воскресенье "Даллас" сыграет в гостях с "Сан-Хосе", "Сент-Луис" во вторник примет "Сан-Хосе".

"Филадельфия" на выезде победила в овертайме "Коламбус" (2:1), голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков и был признан второй звездой матча, несмотря на поражение.

"Нью-Йорк Айлендерс" на выезде обыграли "Каролину" (3:0), голкипер гостей Томас Грайсс сделал шатаут, отразив 45 бросков. "Айлендерс" одержали вторую сухую победу подряд, днем ранее они обыграли земляков из "Рейнджерс" (3:0), тогда шатаут сделал Ярослав Галак (50 сейвов).

"Виннипег" разгромил "Колорадо" (6:1), голкипер "Эвеланш" Семен Варламов сменил в третьем периоде Джонатана Бернье и отразил 6 из 8 бросков по воротам.

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