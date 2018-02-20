Фигуристы Боброва и Соловьев пока не определились с участием в ЧМ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Российские танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев пока не приняли решения по поводу участия в чемпионате мира 2018 года по фигурному катанию. Об этом Боброва рассказала журналистам.

По итогам прокатов короткого и произвольного танцев дуэт занял пятое место на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Ранее Боброва заявляла, что намерена взять паузу в карьере после завершения Игр.

"Есть усталость. После 17 лет, когда выходные по две недели в год, хочется отпустить это, подумать. По чемпионату мира пока нет решения", - сказала Боброва.

Чемпионат мира состоится с 19 по 25 марта в Милане.