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Фигуристы Боброва и Соловьев пока не определились с участием в ЧМ

Спорт
20 февраля, 8:24 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 20, февраля. /ТАСС

Ранее Боброва заявляла, что намерена взять паузу в карьере после завершения Олимпиады в Пхёнчхане

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Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Российские танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев пока не приняли решения по поводу участия в чемпионате мира 2018 года по фигурному катанию. Об этом Боброва рассказала журналистам.

По итогам прокатов короткого и произвольного танцев дуэт занял пятое место на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Ранее Боброва заявляла, что намерена взять паузу в карьере после завершения Игр.

"Есть усталость. После 17 лет, когда выходные по две недели в год, хочется отпустить это, подумать. По чемпионату мира пока нет решения", - сказала Боброва.

Чемпионат мира состоится с 19 по 25 марта в Милане.

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