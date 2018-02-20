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Фигуристы Боброва и Соловьев не сожалеют о пятом месте на Олимпиаде

Спорт
20 февраля, 8:15 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 20, февраля. /ТАСС

По мнению Соловьева, танцевальные дуэт показал свой максимум на Играх в Пхёнчхане

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Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев не сожалеют о пятом месте на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом они рассказали журналистам.

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По итогам прокатов короткого и произвольного танцев дуэт набрал 186,92 балла. Золото завоевали канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир (206,07), серебро - французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (205,28), бронзу - американцы Майя и Алекс Шибутани (192,59).

"Отдали все свои силы, нигде не схалявили, не поддались болезням. Мы сделали все и нисколько не сожалеем, что оказались вне тройки. Обидно, конечно, каждый работает, чтобы занимать высокие места", - сказал Соловьев.

"Никто не стоит на месте, все работают, - продолжил фигурист. - Мы хорошо прокатали, сделали свой максимум. Пятое место есть пятое место, как в Сочи, но надо ломать этот стереотип. Может это и сбивало".

"Жизнь складывается так, что приходится жертвовать спортом и заниматься здоровьем. Я болел за канадцев, у них можно поучиться всем фигуристам - получать удовольствие от катания. Этому они учатся с малых лет", - заключил Соловьев.

Боброва отметила, что они сделали все, что могли. "Шансы были в любом случае. Если бы мы допустили "косяк", судьи бы загибали пальцы. А тут нам себя упрекнуть не в чем", - считает Боброва.

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