Французы Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в произвольном танце

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обновили мировой рекорд в произвольном танце на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Во вторник за произвольный танец французы получили 123,35 балла, по сумме - 205,28. Предыдущие рекорды (121,87 и 203,16) принадлежали Пападакис и Сизерону, они были установлены на чемпионате Европы 2018 года в Москве.

Позднее канадский дуэт Тесса Вирчу и Скотт Моир побил их рекорд по сумме, набрав 206,07 балла и завоевав золото Игр, французы остались на втором месте.