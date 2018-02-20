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Французы Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в произвольном танце

Спорт
20 февраля, 7:06 дата обновления: 20 февраля, 7:37 UTC+3

За произвольный танец фигуристы получили 123,35 балла

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Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обновили мировой рекорд в произвольном танце на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Во вторник за произвольный танец французы получили 123,35 балла, по сумме - 205,28. Предыдущие рекорды (121,87 и 203,16) принадлежали Пападакис и Сизерону, они были установлены на чемпионате Европы 2018 года в Москве.

Позднее канадский дуэт Тесса Вирчу и Скотт Моир побил их рекорд по сумме, набрав 206,07 балла и завоевав золото Игр, французы остались на втором месте.

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