Российские хоккеисты сыграют с норвежцами в четвертьфинале Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Семь комплектов медалей будет разыграно в среду на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Определятся олимпийские чемпионы в лыжных гонках, конькобежном спорте, горнолыжном спорте, бобслее и фристайле. Российские хоккеистки в матче за третье место сыграют с соперницами из Финляндии, мужская команда в четвертьфинале встретится с норвежцами.

На втором олимпийском турнире подряд российские хоккеисты сыграют в плей-офф с соперниками из Норвегии - четыре года назад в Сочи хозяева победили скандинавскую сборную в квалификационном матче за выход в 1/4 финала со счетом 4:0. Шайбы в ворота Ларса Хаугена забросили Александр Радулов (две), Илья Ковальчук и Алексей Терещенко, при этом Павел Дацюк отметился тремя результативными передачами.

Ковальчук и Дацюк - лидеры атак команды олимпийских атлетов из России и на нынешней, уже пятой для них Олимпиаде. В отличие от домашних Игр в Сочи, российским хоккеистам удалось выйти в четвертьфинал, минуя дополнительный матч - благодаря победе в группе В. Команда получила сразу три дня на отдых и подготовку к четвертьфиналу.

В случае победы над норвежцами российские хоккеисты 23 февраля сыграют в полуфинале с командой Чехии или США.

Тренер норвежцев играл на пяти Олимпиадах

Норвежцы остались в группе С последними и накануне провели непростую встречу со словенцами, победив со счетом 2:1. Это первый успех в Пхёнчхане норвежской сборной, которую возглавляет 56-летний специалист Петтер Торесен. Норвежцы на Олимпиадах 2010 и 2014 годов ни одной победы не одержали, их предыдущий олимпийский успех датирован 1994 годом. В Лиллехаммере в составе команды выступал форвард Петтер Торесен, который принимал участие в качестве игрока в пяти Олимпийских играх.

В прошлом году долгое время работавший с клубом "Ставангер" Торесен возглавил национальную команду, лидерами которой являются его сыновья - 34-летний форвард СКА Патрик и Стеффен, который на два года моложе. "Попадание в четвертьфинал может стать громадным успехом для норвежского хоккея, учитывая, что мы не самая большая хоккейная страна в мире. Наши игроки заслужили это, поскольку работали все время", - заявил Петтер Торесен.

За исключением Патрика Торесена и форварда команды американского Университета Северной Дакоты Людвига Хоффа, хоккеисты сборной Норвегии выступают в командах Западной Европы. Норвежцы очень опытны и сыгранны, уверенно действует в Пхёнчхане их голкипер Хауген, представляющий шведский клуб "Ферьестад". Однако в четырех матчах олимпийского турнира сборная Норвегии забросила лишь четыре шайбы.

В других четвертьфинальных матчах среды сыграют сборные Чехии и США (06:10 мск), Канады и Финляндии, Швеции и Германии (эти встречи начнутся в 15:10).

Бронзовый матч хоккеисток

В 10:40 мск на арене университета Квандон пройдет и матч за третье место в женском турнире, где сыграют команды Финляндии и олимпийских атлетов из России. Российские хоккеистки впервые в истории Олимпийских игр сумели выйти в полуфинал, где уступили канадкам (0:5). В любом случае выступление в Пхёнхчане станет самым успешным для женского хоккея страны, хотя сборная России трижды выигрывала бронзу чемпионатов мира - в 2001, 2013 и 2016 годах.

Два года назад на чемпионате мира в канадском Камлупсе россиянки победили финскую сборную в матче за третье место в серии буллитов, свои попытки реализовали Ольга Сосина и Анна Щукина. Сосина выступает и в Пхёнчхане, тогда как Щукина не получила от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры.

Год назад в американском Плимуте уже финки завоевали бронзовые награды - в 12-й раз в своей истории, на счету команды Суоми также бронза Олимпийских игр 1998 и 2010 годов. При этом финская команда проиграла россиянкам в Плимуте в групповом турнире (1:2).

Регламент хоккейных турниров женских сборных таков, что даже с тремя поражениями в группе можно в итоге завоевать медали - так может произойти с россиянками в Пхёнчхане. В группе А, где выступали сильнейшие команды, они уступили в том числе и соперницам из Финляндии - 1:5. При этом и россиянки, и финки свои полуфиналы фаворитам из Канады и США соответственно проиграли с одинаковым счетом 0:5.

Финал женского турнира между сборными Канады и США пройдет в четверг.

Медведева против Загитовой, первая серия

В 04:00 стартуют самые ожидаемые для российских болельщиков соревнования в фигурном катании - среди женщин. В короткой программе на старт выйдут Евгения Медведева и Алина Загитова, которые в нынешнем сезоне не проиграли ни одного соревнования. Обе россиянки победили на своих этапах Гран-при, а в отсутствие восстанавливавшейся после травмы Медведевой Загитова победила в финале Гран-при и на чемпионате России, обыграв Медведеву в финале чемпионата Европы.

Лидеры женского катания выступили в Пхёнчхане и в командном турнире, где Медведева выиграла короткую программу, а Загитова - произвольную. Несмотря на успешные прокаты, россиянки в составе команды завоевали серебряные медали.

Медведева в короткой программе женского турнира стартует 25-й, Загитова - 28-й. Последней, 30-й, на лед выйдет третья российская фигуристка - Мария Сотскова. Вместе с японкой Сатоко Мияхарой, канадкой Кэйтлин Осмонд и итальянкой Каролиной Костнер она должна вмешаться в спор за медали. На чемпионате Европы бронзу выиграла Костнер, отстав от россиянок почти на 30 баллов, тогда как в декабрьском финале Гран-при второе и третье места заняли соответственно Сотскова и Осмонд.

Спицов, Большунов, Белорукова и Непряева снова на лыжне

Будет дан старт лыжному командному спринту свободным стилем у мужчин и женщин. В мужском турнире полуфинал начнется в 11:50 мск, на старт выйдут 28 команд, в том числе и российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов. В полуфинале их соперниками станут команды Швеции, Великобритании, Финляндии, Германии, Чехии, Белоруссии, Австрии, Турции, Румынии, Испании, Словении, Южной Кореи и Литвы.

В другом полуфинале на старт выйдут претенденты на медали - команды Норвегии (Мартин Сундбю и Йоханнес Клэбо), Швейцарии (Роман Фургер и Дарио Колонья), Италии (Дитмар Нёклер и Федерико Пеллегрино) и Франции (Морис Манифика и Ришар Жуве).

В стартующем в 11:00 мск женском турнире заявлена 21 команда, в том числе россияне Наталья Непряева и Юлия Белорукова, которые в Пхёнчхане стали бронзовыми призерами в эстафете, а Белорукова к тому же выиграла бронзу в спринте классическим стилем. Россиянки стартуют во втором полуфинале, где выступят 10 команд, в том числе шведки Шарлотт Калла и Стина Нильссон, а также лыжницы из Финляндии, США, Италии, Франции, Польши, Украины, Китая и Канады. В первом полуфинале стартуют 11 команд, в том числе и норвежская, в составе которой побегут семикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген и Майкен Фалла.

В мужском и женском финалах выступят по 10 команд - по две лучшие команды из каждого полуфинала плюс еще шесть по лучшему времени среди остальных участников.

Денщиков стартует в ски-кроссе

Пройдут соревнования по фристайлу в дисциплине ски-кросс у мужчин. Среди 31 участника - россияне Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Егор Коротков и Семен Денщиков. Ридзик в нынешнем сезоне занял четвертое место в зачете ски- кросса на Кубке мира, одержав победу на этапе в австрийском Монтафоне. Самый опытный из россиян 31-летний Егор Коротков участвует уже в третьей Олимпиаде, в Сочи он занял пятое место.

Денщиков выше 13-го места в нынешнем сезоне не поднимался. Во время подготовки к Олимпиаде спортсмен сыграл свадьбу со скелетонисткой Ольгой Потылицыной, которая не была допущена к Играм МОК.

В 05:30 мск в ски-кроссе пройдут соревнования за лучший посев в 1/8 финала, эта стадия стартует в 06:15. В каждом заезде участвуют по четыре фристайлиста, по двое лучших выходят в следующий круг. Главный финал в ски-кроссе запланирован на 08:35.

В сноуборде состоится квалификация в биг-эйре у мужчин - этот вид программы в Пхёнчхане дебютирует на Олимпийских играх, во второй квалификационной группе выступят российские сноубордисты Антон Мамаев и Влад Хадарин. Год назад на чемпионате мира в испанской Сьерра-Неваде в биг-эйре победил норвежец Столе Сандбек, опередивший американца Криса Корнина и соотечественника Маркуса Кливленда.

Третья и четвертая попытки предстоят бобслеисткам. После двух попыток во вторник лидерство захватили немки Лиза Буквиц и Мариама Яманка, на втором месте - американки Элана Майерс-Тэйлор и Лорен Гиббс, которые отстают на семь сотых секунды, на третьем - еще один экипаж из Германии, Анника Драцек и Штефани Шнайдер.

Российский экипаж Надежды Сергеевой и Анастасии Кочержовой занимает 14-е место, двойка Анастасии Родионовой и Юлии Беломестных идет 17-й.

В коньках - командные гонки

В конькобежном спорте состоятся решающие соревнования в командных гонках преследования у мужчин и женщин. В полуфинале мужского турнира в 14:22 мск встретятся команды Южной Кореи и Новой Зеландии, а также Нидерландов и Норвегии, главный финал пройдет в 16:17. В женском полуфинале в 14:00 пройдут забеги команд Нидерландов и США, а также Японии и Канады, финал состоится в 15:58.

Проигравшие в полуфинале команды разыграют бронзовые медали в финалах Б. Российские конькобежцы в командных гонках участия не принимали.

Два заключительных матча олимпийского турнира проведут российские керлингистки, которые в 03:05 сыграют с соперницами из Южной Кореи, а в 14:05 - с канадками. После матчей вторника россиянки, у которых всего две победы в семи сессиях, потеряли шансы на выход в полуфинал.

В среду завершатся групповые турниры у мужчин и женщин. Если понадобится, утром 22 февраля состоятся сессии тай-брейка.

Еще одна попытка Вонн

В 05:00 стартуют горнолыжницы, которые разыграют медали в скоростном спуске. Среди 39 участниц россиянок нет, фаворитом является 33-летняя американка Линдси Вонн - олимпийская чемпионка Ванкувера в скоростном спуске. Вонн выиграла три старта в скоростном спуске накануне Олимпиады, а на прошлогоднем чемпионате мира в этом виде завоевала бронзу. В Пхёнчхане Вонн уже стартовала в супергиганте, показав шестой результат.

Лидером сезона в скоростном спуске остается итальянка София Годжа, чемпионкой мира является Илка Штухец из Словении, а на Олимпиаде в Сочи золотые медали, показав одинаковый результат, победили уже закончившая карьеру словенка Тина Мазе и Доминик Жизен из Швейцарии, в Пхёнчхане выступает лишь ее младшая сестра Мишель Жизен.

На играх в Пхёнчхане на счету команды олимпийских атлетов из России 11 медалей - три серебряные и восемь бронзовых. Серебро завоевали фигуристы в командном турнире, Никита Трегубов (скелетон) и мужская лыжная эстафетная команда. Бронза на счету Семена Елистратова (шорт-трек, 1500 м), Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой (керлинг, дабл-микст), Юлии Белоруковой (лыжи, спринт классическим стилем), Александра Большунова (лыжи, спринт классическим стилем), Дениса Спицова (лыжи, 15 км), Натальи Ворониной (конькобежный спорт, 5000 м), женской лыжной эстафетной команды и Ильи Бурова (фристайл, акробатика).