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Лайшев: медали фигуристок стали лучшим подарком к 23 февраля родной школе "Самбо-70"

Спорт
23 февраля, 10:09 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Директор "Самбо-70" сообщил, что в спортивной школе пройдет торжественная встреча фигуристок

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Евгения Медведева и Алина Загитова (слева направо)

Евгения Медведева и Алина Загитова (слева направо)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийское золото фигуристки Алины Загитовой и серебро Евгении Медведевой стали лучшим подарком к 23 февраля для Центра спорта и образования "Самбо-70", воспитанницами которой они являются. Об этом ТАСС рассказал директор "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Загитова стала олимпийской чемпионкой, набрав по сумме короткой и произвольной программ 239,57 балла, у Медведевой 238,26 балла.

"То, что они сделали - это лучший подарок нашей школе, да, пожалуй, и всей стране к 23 февраля, - рассказал Лайшев, который приехал в Пхёнчхан поддержать фигуристок. - Школа уже готовится к встрече, ждем их, обязательно приедем встречать в аэропорт. Дома девочек ждут ценные призы и подарки от "Самбо-70", спасибо им за сегодняшние непередаваемые эмоции, для нас это больше, чем стопроцентный результат".

Загитова и Медведева стали также серебряными призерами командного турнира на Олимпиаде. Игры завершатся в Пхёнчхане 25 февраля.

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