Решение о восстановлении ОКР может быть принято в первых числах марта

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) может принять решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) в первых числах марта. Об этом ТАСС сообщила глава наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц.

"Результат анализа всех допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Пхёнчхане будет представлен в течение нескольких дней, от 48 до 72 часов, - сказала Хевертц. - В зависимости от вида спорта время проверки допинг-проб может быть немного длиннее обычного. Но в целом, мы должны получить подтверждение тому, что больше нет положительных проб. Решение мы можем принять удаленно, по телефону, так что если все будет чисто, то решение мы сможем принять очень быстро, в начале месяца, возможно, что даже на следующей неделе".

В воскресенье исполком МОК принял решение оставить в силе отстранение ОКР. Ожидается, что восстановление членства произойдет после того, как только антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Решение о сохранении отстранения ОКР означает, что на церемонии закрытия Олимпийских игр российские спортсмены пройдут под олимпийским флагом. 5 декабря 2017 года исполком МОК приостановил членство ОКР из-за нарушений антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В результате этого решения российские атлеты на Играх-2018 выступают под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Церемония закрытия Олимпиады в Пхёнчхане пройдет 25 февраля, начало в 14:00 мск.