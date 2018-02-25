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Глава МОК Бах хотел бы, чтобы Олимпиада 2026 года прошла в Северной Америке или Европе

Спорт
25 февраля, 8:41 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 25, февраля. /ТАСС

В последний раз зимние Игры в Норвегии проходили в 1994 года в Лиллехаммере

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Глава МОК Томас Бах

Глава МОК Томас Бах

© EPA-EFE/YONHAP

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Зимняя Олимпиада 2026 года может пройти Северной Америке или Европе. Об этом журналистам рассказал президент МОК Томас Бах.

Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине.

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"В 2026 году мы хотели бы вернуться к традиционным местам проведения зимних Игр. Настало время вернуться к истокам, поэтому мы бы хотели, чтобы эти Игры прошли или на североамериканском континенте, или в Европе. Норвегия - одна из таких стран", - сказал Бах.

В последний раз зимние Игры в Норвегии проходили в 1994 года в Лиллехаммере.

Место проведения Олимпиады 2026 года будет определено на сессии МОК в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. В числе претендентов на проведение ОИ называются Калгари (Канада), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).

Ранее жители австрийской федеральной земли Тироль, столицей которой является Инсбрук, по итогам референдума выступили против выдвижения заявки города на проведение Олимпийских игр 2026 года. Также на референдуме против Игр высказались жители швейцарского Сьона. Олимпийский комитет США объявил, что не будет подавать заявку на проведение Олимпиады в 2026 году.

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