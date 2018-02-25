Хевертц исправила доклад, чтобы показать непричастность ОКР к допинговым нарушениям на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Глава наблюдательной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц заявила, что в ночь перед сессией МОК внесла в свой доклад изменения с целью продемонстрировать непричастность Олимпийского комитета России (ОКР) к двум допинговым нарушениям российских спортсменов на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Ее слова приводит портал Inside the games.

В рамках сессии МОК, которая прошла в воскресенье, был заслушан доклад Хевертц о соблюдении российской стороной требований исполкома МОК от 5 декабря, когда было приостановлено членство ОКР. Комиссия пришла к выводу, что критерии были выполнены, а нарушения антидопинговых правил керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой носят несистемный характер. Вопрос восстановления членства ОКР обсуждался на исполкоме МОК в субботу, однако было принято решение перенести вынесение решения на воскресенье.

"Мы хотели убедиться, что роль Олимпийского комитета России в этих конкретных допинговых случаях была понята, - сказала Хевертц. - Мы хотели показать, что это не является частью системы манипуляций с допингом. Мы хотели уточнить, что ОКР абсолютно не участвовал в этом, это были обособленные случаи. Именно это мы разъяснили".

В воскресенье МОК принял решение не восстанавливать в правах ОКР, в результате чего российские спортсмены на церемонии закрытия Игр-2018 пройдут под олимпийским флагом. Из-за решения исполкома МОК 5 декабря россияне на Олимпиаде выступали под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

Церемония закрытия Олимпиады в Пхёнчхане пройдет 25 февраля, начало в 14:00 мск.