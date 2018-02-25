Дацюк заявил, что с выигрышем олимпийского золота сбылась его мечта

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Победа на Олимпиаде в Пхёнчхане стало исполнением мечты для российского хоккеиста Павла Дацюка. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье российские хоккеисты завоевали золотые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане, в овертайме финального матча победив сборную Германии со счетом 4:3.

"Выиграли с божьей помощью; когда счет стал 2:3, на скамейке сердце остановилось. Была мечта, стремился, а теперь ее нет, надо новую придумывать. Что дальше? Подождите, как вы без меня и без моих интервью", - заявил Дацюк.

"В таких матчах всегда оказывается давление на фаворита. Вы видели, как мы полуфинал со сборной Чехии начинали. А немцы сегодня очень дисциплинированно играли", - отметил хоккеист.

Победную шайбу в овертайме забросил 20-летний Кирилл Капризов с передачи 25-летнего Никиты Гусева. "Они здорово открываются, читают игру, у них все впереди. Эта медаль должна дать им энергии для дальнейших стремлений", - подытожил Дацюк.

Церемония закрытия Игр-2018 состоится в воскресенье в 14:00 мск.