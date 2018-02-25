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Колобков: победа российских хоккеистов стала самым ярким событием Олимпиады в Пхёнчхане

Спорт
25 февраля, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Министр спорта РФ назвал финал олимпийского хоккейного турнира валидольным и напряженным

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает победу российских хоккеистов в олимпийском турнире в Пхёнчхане самым ярким событием Олимпиады. Об этом он заявил ТАСС.

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"Это был мощный финал, настоящий, напряженный, валидольный. Этот матч остановил время и приковал весь мир к экранам, а не только Россию и Германию. Уверен, что этот бой войдет в историю, ведь именно такие матчи и должны быть в финалах, интрига жила до последнего. Я думаю, что все хоккеисты сами получили удовольствие от игры, и ни у одного человека не повернется язык сказать, что эти две команды незаслуженно оказались в финале", - заявил Колобков.

"Это самое яркое событие за все Олимпийские игры, по нервам, по накалу. Спасибо Вячеславу Войнову за забитую шайбу и Никите Гусеву за оформленный дубль. И отдельно низкий поклон Кириллу Капризову за финальный гол. Спасибо всем игрокам, тренерскому штабу и менеджерам нашей хоккейной команды за то, что вернули олимпийское золото в Россию", - добавил он.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся в воскресенье, церемония закрытия начнется в 14:00 мск.

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