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Российский теннисист Хачанов выиграл турнир ATP в Марселе

Спорт
25 февраля, 19:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

В финале россиянин обыграл француза Люка Пуя со счетом 7:5, 3:6, 7:5

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Карен Хачанов

Карен Хачанов

© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ТАСС, 25 февраля. Россиянин Карен Хачанов стал победителем турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Марселе (общий призовой фонд - €718,8 тыс.).

Хачанов, посеянный на турнире под девятым номером, в финале обыграл француза Люка Пуя (3) со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

21-летний Хачанов выиграл свой второй турнир ATP в карьере. В 2016 году он становился победителем соревнований в китайскому Чэнду. Победа в Марселе принесла россиянину €115,15 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.

В данный момент Хачанов занимает 47-е место в рейтинге ATP.

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