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"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в чемпионате Англии по футболу

Спорт
2 марта, 0:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, марта. /ТАСС

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0

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ТАСС, 2 марта. "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" со счетом 3:0 в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча проходила на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

Голы забили Бернарду Силва (15-я минута), Давид Сильва (28) и Лерой Сане (33). На 53-й минуте форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал пенальти.

Команды встречались 25 февраля в финале Кубка английской лиги, тогда "Манчестер Сити" победил с тем же счетом.

В турнирной таблице "Манчестер Сити" лидирует с отрывом от ближайшего преследователя в 16 очков. "Арсенал" занимает шестое место.

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