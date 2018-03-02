"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в чемпионате Англии по футболу

ТАСС, 2 марта. "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" со счетом 3:0 в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча проходила на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

Голы забили Бернарду Силва (15-я минута), Давид Сильва (28) и Лерой Сане (33). На 53-й минуте форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал пенальти.

Команды встречались 25 февраля в финале Кубка английской лиги, тогда "Манчестер Сити" победил с тем же счетом.

В турнирной таблице "Манчестер Сити" лидирует с отрывом от ближайшего преследователя в 16 очков. "Арсенал" занимает шестое место.