"Манчестер Сити" оштрафован за поведение игроков в матче Кубка Англии

ТАСС, 3 марта. Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала "Манчестер Сити" на 50 тысяч фунтов стерлингов за неподобающее поведение игроков в матче Кубка Англии против "Уигана". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

19 февраля "Уиган" победил "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Во время матча игроки "Манчестер Сити" стали спорить с главным судьей Энтони Тейлором, который в конце первого тайма показал красную карточку Фабиану Делфу.

После матча также произошла стычка между главными тренерами команд - Хосепом Гвардиолой и Полом Куком, однако за нее FA не стала наказывать клубы.