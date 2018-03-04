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Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Георгиев одержал первую победу в НХЛ

Спорт
4 марта, 10:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

"Рейнджерс" обыграли "Эдмонтон", 22-летний Александр Георгиев стал 12-м отечественным голкипером, сумевшим одержать победу в матчах Национальной хоккейной лиги

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Российский вратарь клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев

Российский вратарь клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев

© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 4 марта. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Эдмонтон" со счетом 3:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев провел третий матч в составе клуба и одержал первую победу в карьере.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер (1-я минута), Мика Зибанежад (28) и Пол Кэри (30). У проигравших отличились Коннор Макдэвид (26) и Райан Ньюджент-Хопкинс (47).

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Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев провел свой третий матч в НХЛ и одержал первую победу в карьере. 22-летний Георгиев отразил 35 из 37 бросков по воротам, 15 из них - в третьем периоде. После игры голкипер был признан второй звездой встречи, лучшим игроком в матче стал Макдэвид (1 гол + 1 передача), третьей звездой признан Зибанежад. Российский нападающий гостей Павел Бучневич провел на льду 17 минут 8 секунд и отдал одну результативную передачу.

Георгиев стал 12-м отечественным голкипером, которому удалось одержать победу в матчах НХЛ. Больше всего победных игр на счету Евгения Набокова (353 победы в 697 матчах регулярных чемпионатов), на втором месте достижение Николая Хабибулина (333 победы в 799 матчах), на третьем - Ильи Брызгалова (221 в 465 играх). Из действующих российских вратарей больше всего побед на счету Сергея Бобровского (208 в 383 матчах), который занимает четвертое место среди российских голкиперов за всю историю НХЛ.

"Рейнджерс" одержали третью победу подряд, команда занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, в активе "Рейнджерс" 66 очков в 66 матчах. "Эдмонтон" набрал 58 очков в 65 играх и занимает 13-е место на Западе. В следующем матче в ночь на среду "Рейнджерс" на своем льду примут "Виннипег". "Эдмонтон" в ночь на вторник дома сыграет с "Аризоной".

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