Кравцов примет решение об участии в выборах главы Союза конькобежцев России после сезона

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов примет решение о выдвижении своей кандидатуры на новый срок в конце марта - начале апреля. Об этом он сообщил ТАСС.

Кравцов возглавляет организацию с 2009 года.

"Дата отчетно-выборной конференции пока неизвестна. По регламенту, она должная пройти в течение полугода после окончания зимней Олимпиады. Решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Союза конькобежцев России приму в конце марта - начале апреля", - сказал Кравцов.

Олимпийские игры - 2018 в южнокорейском Пхёнчхане завершились 25 февраля. На этом соревновании представители Союза конькобежцев России завоевали две бронзовые награды. Шорт-трекист Семен Елистратов стал третьим на дистанции 1500 м, такой же результат показала конькобежка Татьяна Воронина в забеге на 5000 м. Ведущие российские конькобежцы не принимали участие в прошедших Играх из-за того, что не получили специальных приглашений от Международного олимпийского комитета.