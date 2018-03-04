"Барселона" победила "Атлетико" в матче чемпионата Испании

ТАСС, 4 марта. "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

Единственный мяч на 26-й минуте забил аргентинский нападающий Лионель Месси.

Для него этот гол стал 600-м в карьере. На счету Месси 539 голов за "Барселону" и 61 - за сборную Аргентины.

В турнирной таблице "Барселона" идет на первом месте, набрав 69 очков, "Атлетико" с 61 очком занимает второе место. В следующем туре "Барселона" 10 марта на выезде сыграет с "Малагой", "Атлетико" 11 марта на своем поле примет "Сельту".