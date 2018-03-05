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Хоккеист ЦСКА Капризов отметил игру вратаря "Спартака" во втором матче 1/8 финала КХЛ

Спорт
5 марта, 23:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

В понедельник ЦСКА на своей площадке обыграл московский "Спартак" со счетом 1:0 во втором матче и повел в серии до четырех побед со счетом 2-0

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Хоккеист ЦСКА Кирилл Капризов (слева) в матче со "Спартаком"

Хоккеист ЦСКА Кирилл Капризов (слева) в матче со "Спартаком"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА, олимпийский чемпион Кирилл Капризов отметил хорошую игру вратаря "Спартака" Никиты Беспалова во втором матче серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

В понедельник ЦСКА на своей площадке обыграл московский "Спартак" со счетом 1:0 во втором матче и повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Первый матч закончился разгромной победой армейцев - 6:0.

"Сегодня здорово Беспалов сыграл. Надо было реализовывать ситуацию пять на три, но, к сожалению, не использовал два своих момента - опять же хорошо сыграл вратарь, - подчеркнул Капризов. - Хочется забрасывать каждую игру, но пока не получается, хорошо, что [Максим] Шалунов делает это - красавец, не имеет значения, кто забивает. Матч сильно отличался от первого, понимали, что все будет по-другому".

Другой форвард армейцев Сергей Шумаков считает, что нападающим ЦСКА надо действовать хитрее. "Беспалов выдал хороший матч, мы много моментов не использовали. Надо где- то похитрее играть. Нам надо сделать работу над ошибками, прежде всего улучшить реализацию моментов", - отметил хоккеист.

Третий матч серии состоится 7 марта на площадке "Спартака".

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