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Капитан сборной Белоруссии: российские биатлонисты повысили бы конкуренцию на Паралимпиаде

Спорт
10 марта, 8:18 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, марта. /ТАСС

Белорусский спортсмен отметил сложность трассы в Пхёнчхане

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Российские лыжники и биатлонисты повысили бы конкуренцию на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение журналистам высказал капитан сборной Белоруссии на Играх биатлонист Дмитрий Лобан, который в субботу стал серебряным призером в гонке на 7,5 км среди сидячих спортсменов.

Международный паралимпийский комитет МПК в январе объявил о продлении дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР), которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на Играх в Сочи. По причине отстранения национального комитета российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают под флагом МПК и в усеченном составе. На Паралимпиаду ни один российский лыжник и биатлонист не получил приглашения.

"Российские спортсмены составили бы тут конкуренцию, я с ними долго бегаю - и они у меня выигрывали, и я у них. Конкуренции с ними я не боюсь, она меня не смущает, надо просто готовиться как следует", - рассказал Лобан.

Белорусский спортсмен отметил сложность трассы в Пхёнчхане. "Трасса отличная, бежалось нормально, но для менее подготовленных спортсменов она сложная - виражи, спуски, подъемы. Мы год назад здесь уже выступали - знали, к чему готовиться. Считаю серебро отличным результатом - о такой награде только мечтать, но это только начало", - отметил Лобан.

Спортсмен потерял обе ноги в результате несчастного случая около 15 лет назад. Вскоре после трагедии он начал заниматься танцами на инвалидных колясках, стал в этом виде спорта чемпионом Белоруссии. Затем перешел к гонкам на инвалидных колясках, в которых также стал сильнейшим в стране, сейчас выступает в лыжных гонках и биатлоне. Для Лобана Паралимпиада в Пхенчхане - третья в карьере.

Игры завершатся 18 марта.

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