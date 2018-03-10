Компания Berlinger заявила о выходе из бизнеса по производству продукции для допинг-проб

ТАСС, 10 марта. Швейцарская компания Berlinger, занимающаяся производством контейнеров для допинг-тестирования, заявила о выходе из бизнеса по производству данной продукции. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Такое решение компания приняла после многократных заявлений о незаконном вскрытии контейнеров с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, а также после того, как один из клиентов компании попросил инициировать Всемирное антидопинговое агентство расследование по поводу надежности некоторых контейнеров.

"Эти события не только наносят ущерб спорту, но становятся все более несовместимыми с нашими корпоративными ценностями и основными принципами", - говорится в заявлении представителей компании, которые при этом отметили, что продолжат поставлять свою продукцию по просьбе заказчиков.

"Чтобы не нарушать нынешнюю антидопинговую деятельность, компания будет по-прежнему предоставлять контейнеры своим клиентам по их просьбе на соревнованиях, включая Паралимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане", - говорится в сообщении.

Всемирное антидопинговое агентство приступило к процессу "активного изучения" альтернативных источников для сбора допинг-проб.