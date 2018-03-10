Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Защитники "Спартака" Боккетти и Таски пропустят матч с ФК "СКА-Хабаровск"

Спорт
10 марта, 17:21 дата обновления: 10 марта, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Ранее пресс-служба красно-белых сообщила, что встречу пропустит нападающий команды Зе Луиш

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сальваторе Боккетти

Сальваторе Боккетти

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Защитники футбольного клуба "Спартак" Сердар Таски и Сальваторе Боккетти не сыграют в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против ФК "СКА-Хабаровск". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

Встреча состоится в воскресенье на "Открытие-Арене", начало - 19:00 мск. Ранее пресс-служба красно-белых сообщила, что встречу пропустит нападающий команды Зе Луиш.

Смотрите также

Нападающий "Спартака" Зе Луиш пропустит матч с ФК "СКА-Хабаровск" из-за травмы

"Спартак" наказан условным закрытием трибуны за скандирования болельщиков в адрес Гилерме

"На данный момент не хватает только Зе Луиша, Таски и Боккетти. Поле на стадионе хорошее, оно пригодно для игры в футбол, а не как в Самаре и в Черкизове. Мне жаль, что у Зе Луиша постоянные травмы, он переживает серьезное повреждение, его надо лечить. Оно не позволяет ему тренироваться, но я надеюсь, что он скоро поправится", - сказал тренер.

"Нас ждет тяжелый матч, соперник не позволяет играть в наш футбол, плюс погода может повлиять на количество зрителей. Хотелось бы, чтобы пришло много болельщиков, иначе будет ощущение неполноценности. Сегодня нам было важно тренироваться на натуральном газоне стадиона, потому что долго заниматься на синтетике может быть проблематично, а поле на базе не в самом хорошем состоянии для отработок некоторых элементов ", - заявил тренер.

"Полузащитника Софьяна Ханни можно ждать завтра в основном составе. Что касается Педро Роши, то я думаю, что игрок должен выходить на поле, когда он готов на 100 процентов, но я в него верю", - сказал Каррера.

После 21 тура РФПЛ "Спартак" с 38 очками в активе идет на третьем месте в турнирной таблице. "СКА-Хабаровск" набрал 12 очков и занимает 16-ю строчку.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
2
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
3
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
Медали Паралимпиады-2018 вручены российским биатлонисткам Румянцевой, Милениной и Лысовой
7
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама