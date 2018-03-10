Защитники "Спартака" Боккетти и Таски пропустят матч с ФК "СКА-Хабаровск"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Защитники футбольного клуба "Спартак" Сердар Таски и Сальваторе Боккетти не сыграют в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против ФК "СКА-Хабаровск". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

Встреча состоится в воскресенье на "Открытие-Арене", начало - 19:00 мск. Ранее пресс-служба красно-белых сообщила, что встречу пропустит нападающий команды Зе Луиш.

"На данный момент не хватает только Зе Луиша, Таски и Боккетти. Поле на стадионе хорошее, оно пригодно для игры в футбол, а не как в Самаре и в Черкизове. Мне жаль, что у Зе Луиша постоянные травмы, он переживает серьезное повреждение, его надо лечить. Оно не позволяет ему тренироваться, но я надеюсь, что он скоро поправится", - сказал тренер.

"Нас ждет тяжелый матч, соперник не позволяет играть в наш футбол, плюс погода может повлиять на количество зрителей. Хотелось бы, чтобы пришло много болельщиков, иначе будет ощущение неполноценности. Сегодня нам было важно тренироваться на натуральном газоне стадиона, потому что долго заниматься на синтетике может быть проблематично, а поле на базе не в самом хорошем состоянии для отработок некоторых элементов ", - заявил тренер.

"Полузащитника Софьяна Ханни можно ждать завтра в основном составе. Что касается Педро Роши, то я думаю, что игрок должен выходить на поле, когда он готов на 100 процентов, но я в него верю", - сказал Каррера.

После 21 тура РФПЛ "Спартак" с 38 очками в активе идет на третьем месте в турнирной таблице. "СКА-Хабаровск" набрал 12 очков и занимает 16-ю строчку.