Медали в лыжных гонках и горных лыжах будут разыграны на Паралимпийских играх

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 марта. /ТАСС/. Восемь комплектов медалей будут разыграны в воскресенье во второй соревновательный день проходящих в южнокорейском Пхёнчхане зимних Паралимпийских игр. Определятся чемпионы в лыжных гонках и горнолыжном спорте, состоятся очередные матчи в следж-хоккее и керлинге на колясках.

Паралимпийские соревнования по лыжным гонкам открывают спортсмены в классе "сидя" - мужчинам предстоит преодолеть дистанцию в 15 км (старт будет дан в 04:00 мск), женщинам - 12 км (05:15). В женской гонке примут участие паралимпийская чемпионка 2010 года в эстафете и трехкратная чемпионка мира Мария Иовлева, а также Акжана Абдикаримова, Мария Зайнуллина, Ирина Гуляева и Надежда Федорова. Российские лыжники в Паралимпийских играх в Пхёнчхане не участвуют.

В горнолыжном спорте пройдут соревнования в супергиганте во всех трех категориях - для слабовидящих спортсменов, а также для участников, проходящих дистанцию стоя и сидя на различных модификациях инвалидных колясок. Первый спуск запланирован на 03:30 мск. В классе "стоя" выступит Мария Папулова, которая накануне показала пятый результат в скоростном спуске.

На старт вновь выйдут главные фавориты в горнолыжном спорте - победившие в субботу в скоростном спуске Генриета Фаркашова из Словакии (класс слабовидящих), француженка Мари Боше (класс "стоя") и немка Анна Шаффельхубер ("стоя"), которые уже выигрывали золотые медали и на Паралимпиаде в Сочи. При этом в супергиганте в Сочи победила британка Келли Галлагер, которая также стартует в Пхёнчхане.

Редкозубов начинает с супергиганта

В соревнованиях мужчин в категории слабовидящих спортсменов дебютирует на нынешних Паралимпийских играх 45-летний Валерий Редкозубов вместе с ведущим Евгением Героевым. В Сочи Редкозубов победил в слаломе и комбинации, в 2015 году став двукратным чемпионом мира.

В этом виде также выступит Иван Францев, который занял пятое место в скоростном спуске. В классе "стоя" стартуют Александр Алябьев, Алексей Бугаев и Алексей Микушин (накануне в скоростном спуске лучший среди россиян результат показал двукратный чемпион Паралимпиады в Сочи Бугаев - седьмое место).

В 08:35 мск третий матч на турнире проведут российские керлингисты на колясках - против команды Финляндии. Команда скипа Константина Курохтина стартовала с двух поражений - от соперников из Германии (4:9) и Южной Кореи (5:6).

Турнир по следж-хоккею продолжится в воскресенье тремя матчами. В группе В сыграют сборные США и Японии, а также Южной Кореи и Чехии, в группе А встретятся команды Канады и Италии.

После первого дня Паралимпиады на счету российских паралимпийцев три медали - две золотые и одна серебряная. Чемпионками в биатлоне стали Екатерина Румянцева и Михалина Лысова, серебряную награду завоевала Анна Миленина.