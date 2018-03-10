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Биатлонистки принесли первые награды российским паралимпийцам на Играх в Пхёнчхане

Спорт
10 марта, 17:00 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 10, марта. /ТАСС

Первое золото российским атлетам, которые по причине дисквалификации национального комитета вынуждены выступать на Играх в нейтральном статусе, принесла Екатерина Румянцева

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Екатерина Румянцева

Екатерина Румянцева

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Российские паралимпийцы удачно стартовали на Играх в Пхёнчхане, в первый день соревнований ими были завоеваны три награды, две из которых - высшего достоинства. Все медали на счету биатлонисток.

Первое золото российским паралимпийцам, которые по причине дисквалификации национального комитета вынуждены выступать на Играх в нейтральном статусе, принесла биатлонистка Екатерина Румянцева. Она показала лучшее время в гонке с раздельным стартом на 6 км в классе "стоя". Второе место заняла другая россиянка - Анна Миленина, бронзу выиграла украинка Людмила Ляшенко.

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В борьбе за золотую награду 27-летняя Румянцева, которая является дебютанткой Паралимпийских игр, обошла более опытную и титулованную соотечественницу. Для 31-летней Милениной эти Игры стали уже четвертыми по счету, перед стартом в ее активе была дюжина наград, завоеванных в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону, причем пять из них - золотые.

Вторую медаль высшей пробы для российских атлетов завоевала 25-летняя Михалина Лысова, ставшая первой в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения. Ценности этой награде добавляет то обстоятельство, что допуск к Играм спортсменка получила за три дня до старта Паралимпиады.

Точные попадания

"Несмотря на дебют, гонка для меня прошла как обычный старт, как этапы Кубка мира, стресса даже не было, - рассказала Румянцева. - Он пришелся на день накануне, а сегодня вышла абсолютно спокойной. Бежать было очень сложно, снег, как каша, до последнего момента не было уверенности, что буду первой".

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Миленина, в свою очередь, порадовалась успеху подруги по команде. "Сейчас у нас здоровая конкуренция в команде, это очень хорошо, я рада, что у нас появилась Катя, хорошо, что есть смена поколений. Я считаю, что серебро - это неплохое начало. На Играх в Сочи я тоже не с золота начала", - сказала спортсменка.

Лысова отметила, что перед гонкой испытывала невероятное волнение. "Боялась, что растеряла всю форму, что не удалось подготовиться так, как хотелось бы, но это были лишь волнение и страх, а на деле все получилось замечательно, - рассказала Лысова, которая стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. - Трасса тяжелая, работать сложно, но можно, получилось на пять, надеюсь, что это только начало, мы еще постараемся".

В гонке с раздельным стартом среди женщин в классе "сидя" россиянки остались без медалей. Лучшей из них стала Ирина Гуляева, занявшая четвертое место. Победу в гонке одержала американка Кендалл Гретч. Серебро выиграла ее соотечественница Оксана Мастерс, а бронзу завоевала белорусская биатлонистка Лидия Графеева.

Горнолыжники остались без наград

Российские горнолыжники в первый день Паралимпиады принимали участие в трех дисциплинах. Мария Папулова заняла пятое место в скоростном спуске в классе "стоя". Здесь пятую победу на Паралимпиадах одержала француженка Мари Боше, серебро завоевала немка Андреа Ротфусс, бронза у канадки Молли Джепсен.

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Аналогичный результат (пятое место) показал Иван Францев в скоростном спуске среди спортсменов с нарушением зрения. Канадец Мак Марку завоевал золотую медаль, став двукратным паралимпийским чемпионом. Второе место занял словак Якуб Крако, третьим стал итальянец Джакомо Бертаньолли.

Алексей Бугаев занял седьмое место в скоростном спуске в классе "стоя". Чемпионом в этом виде стал швейцарец Тео Гмур. Серебро завоевал француз Артур Боше. Третьим стал австриец Маркус Зальхер.

Неудачно стартовали российские керлингисты. Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков в первом матче предварительного раунда соревнований по керлингу на колясках среди смешанных команд уступили сборной Германии со счетом 4:9. Во второй игре дня россияне проиграли хозяевам Игр в экстра-энде - 5:6.

Доказательство чистоты

На Паралимпиаде выступают 30 российских спортсменов в пяти видах спорта, а также шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Если бы не дисквалификация Паралимпийского комитета России (ПКР), то численный состав российской команды на Играх мог быть вдвое больше.

Тема полноценного восстановления российского паралимпийского движения была затронута в субботу на пресс- конференции с участием президента ПКР Владимира Лукина, который прилетел в Пхёнчхан в качестве зрителя.

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"Мы не стараемся маниакально коллекционировать медали, хотя каждый и стремится быть сильнейшим, - рассказал он о задачах россиян на Играх. - Сейчас самое важное другое - показать, что наш спортивный результат является следствием долговременной работы в нашей стране, а не конкретной частной манипуляции".

Членство ПКР было приостановлено в августе 2016 года на основе выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном о массовых допинговых нарушениях в России. За прошедшее время ПКР выполнил 67 пунктов дорожной карты по восстановлению организации, невыполненными остаются два - официальное признание российскими властями выводов комиссии Макларена и восстановление прав Российского антидопингового агентства.

"Выполнение двух оставшихся пунктов зависит не от нас. В случае, если наше выступление, соблюдение дорожной карты будут признаны правильными и конструктивными, то олимпийские проблемы будут закончены. Так почему паралимпийские нет? Надеюсь, мир Кафки не будет вечным, это кафкианская ситуация", - отметил Лукин.

Зимние Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.

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