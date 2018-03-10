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Рожков: тема отстранения ПКР на время Паралимпиады в Пхёнчхане отошла на второй план

Спорт
10 марта, 11:54 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России отметил, что на Играх обсуждают выступления российских спортсменов и представителей других команд

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Первый вице-президент ПКР Павел Рожков

Первый вице-президент ПКР Павел Рожков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тема приостановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) во время проведения Паралимпийских игр в Пхёнчхане отошла на второй план. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

В субботу российские паралимпийцы выиграли три медали: золото завоевали биатлонистки Екатерина Румянцева (поражение опорно-двигательного аппарата, ПОДА) и Михалина Лысова (среди спортсменов с нарушением зрения), серебро - биатлонистка Анна Миленина (ПОДА).

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"Все настолько устали от темы нашего отстранения, что сейчас это уже никто не обсуждает. Сейчас обсуждают выступления наших ребят, спортсменов других команд, мы поздравляем друг друга с победами, обсуждаем перспективы выступлений. Сейчас это важнее", - подчеркнул Рожков.

Рожков напомнил, что в настоящее время ПКР, проходящий сложный путь восстановления в МПК, открыт и готов делиться опытом с коллегами из других стран. "19 августа мы в офисе ПКР проводили горячую линию, семинары, к нам приехали многие президенты зарубежных паралимпийских комитетов, представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). И именно представители WADA отметили, что на сегодняшний день Россия - одна из лучших стран в плане антидопингового обеспечения", - рассказал Рожков.

"Сейчас мы оказываем консультационную помощь нашим коллегам, которые обращаются к нам по поводу образовательных программ, в организации работы. Все понимают - сегодня спросили с нас, завтра могут спросить с них. Требования становятся обязательными для всех", - отметил Рожков.

На Паралимпийских играх выступают 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих атлетам с нарушением зрения. Из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета россияне выступают в Пхёнчхане под флагом МПК в качестве нейтральных паралимпийцев. Игры завершатся 18 марта.

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