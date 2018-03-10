Российские керлингисты проиграли команде Южной Кореи в смешанном турнире на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 10 марта. /ТАСС/. Российские керлингисты потерпели поражение от сборной Южной Кореи в экстра-энде со счетом 5:6 во втором матче предварительного раунда соревнований по керлингу на колясках среди смешанных команд на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

За команду нейтральных паралимпийских атлетов выступают Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков.

В первом матче российские керлингисты проиграли немцам со счетом 4:9. В других матчах вечерней сессии сборная Китая обыграла команду Швеции (9:4), словаки победили финнов (7:6), канадцы были сильнее норвежцев (10:1).

В смешанном турнире по керлингу на колясках выступают 12 команд, которые сыграют друг с другом в предварительном однокруговом раунде. Четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал, финал пройдет 17 марта.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе и под паралимпийским флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов- ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.