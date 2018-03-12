Гендиректор РУСАДА Ганус примет участие в симпозиуме WADA

ТАСС, 12 марта. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус примет участие в ежегодном симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA), который пройдет с 21 по 23 марта в Лозанне. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

На симпозиуме будет рассмотрен вопрос восстановления РУСАДА. В заседании, посвященном восстановлению организации, также примет участие эксперт из Литвы Иева Лукосьют-Станикуниене, которая отвечала за инспектирование РУСАДА.

В ноябре 2015 года РУСАДА было признано несоответствующим требованиям WADA. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу. При этом руководство WADA отмечало, что российская сторона достигла "существенного прогресса" в вопросе восстановления членства РУСАДА в международной организации. На данный момент тестирование российских спортсменов проводит Национальное антидопинговое агентство Великобритании.