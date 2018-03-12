Геркус: решение о проведении матча "Урал" - "Локомотив" будет принято за час до начала

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Решение о проведении матча 22-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом" будет принято главным арбитром встречи Владимиром Москалевым за час до стартового свистка. Об этом ТАСС сообщил президент московского клуба Илья Геркус.

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов и Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) сообщили ТАСС, что матч пройдет в запланированные сроки: на "СКБ-Банк Арене" в Екатеринбурге в 17:00 мск. Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил ТАСС, что поле на стадионе в Екатеринбурге не соответствует нормам лиги.

"Мы задали ряд вопросов делегату Виктору Львовичу Пышкину. Главный из них: соответствует ли качество поля условиям для проведения матча. На наш взгляд, в условиях недостаточной густоты травяного покрытия и мороза увеличивается риск травматизма. По словам делегата, решение о проведении матча должен принять главный арбитр за час до стартового свистка, будем ждать этого решения", - сказал Геркус.