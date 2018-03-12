ФК "Урал": состояние газона на "СКБ-Банк Арене" лучше, чем на матче "Ростов" - "Зенит"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Состояние газона "СКБ-Банк Арены" лучше, чем на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на- Дону, где в воскресенье прошел матч 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Ростов" - "Зенит". Об этом в понедельник заявил ТАСС пресс-секретарь футбольного клуба "Урал" Никита Медведевских.

В понедельник на "СКБ-Банк Арене" запланировано проведение матча 22-го тура чемпионата России между "Уралом" и московским "Локомотивом". Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил ТАСС, что поле на стадионе в Екатеринбурге не соответствует нормам лиги. После этого президент московского клуба Илья Геркус сообщил, что решение о проведении матча будет принято главным арбитром встречи Владимиром Москалевым за час до стартового свистка.

"Наша позиция совпадает с позицией РФПЛ - премьер-лига сегодня подтвердила, что матч пройдет согласно расписанию на "СКБ-Банк Арене" в 17:00 мск. Состояние поля не хуже, чем на вчерашнем матче "Ростов" - "Зенит". Там до игры никаких разговоров о переносе или отмене не было, после игры да, жаловались на состояние газона. У нас почему-то есть такие разговоры перед матчем, хотя наше поле ничуть не хуже, а, скорее, даже лучше, чем то, что было в Ростове", - сказал Медведевских.

По его словам, представители московского "Локомотива" пока не видели газон полностью. "Они не очень довольны состоянием поля, но они его не видели - сегодня на предматчевом совещании открыли несколько квадратных метров газона, но целиком поля они не видели, рассуждать смысла нет", - подчеркнул собеседник агентства.