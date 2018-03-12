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ХК "Динамо" может переехать на арену в Петровском парке к плей-офф сезона-2018/19

Спорт
12 марта, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Столичный клуб планирует начать следующий сезон на строящейся арене "ВТБ Арена Парк", но к плей-офф вернуться на прежний стадион

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Болельщики "Динамо"

Болельщики "Динамо"

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" хочет выступать на "ВТБ Арене Парк" в Петровском парке, но может переехать туда к плей-офф по ходу следующего сезона, если к его началу арена не будет готова. Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Сергей Федоров.

В нынешнем сезоне домашней ареной клуба в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был "ВТБ Ледовый дворец", на котором "Динамо" играет с 2015 года. Хоккейная арена строится на "ВТБ Арене Парк", которая под одной крышей будет объединять футбольный и хоккейный стадионы. Арена должна быть введена в эксплуатацию летом.

"Мы все хотим выступать в Петровском парке, но арена там не готова. Если она будет готова к принятию нас в чемпионате КХЛ, то будем выступать, если нет - то нет, тогда продолжим сотрудничество с "ВТБ Ледовым дворцом", - сказал Федоров. - Есть вариант, при котором мы поменяем арену по ходу сезона к плей-офф. Очень хотим вернуться туда [в "ВТБ Арену Парк"], понимаем, что сможем вернуть зрителей".

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