Колобков: биатлонистки Зайнуллина и Гуляева показали высокий класс на Паралимпиаде

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские биатлонистки Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева продемонстрировали высокий класс на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Во вторник российские биатлонистки завоевали пять наград: золотым призером стала Екатерина Румянцева в гонке на 10 км в классе "стоя", серебряными - Зайнуллина в гонке на 10 км в классе "сидя", Анна Миленина в гонке на 10 км в классе "стоя", Михалина Лысова в гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения, бронзовым - Гуляева в гонке на 10 км в классе "сидя".

"Сегодня наши паралимпийцы подарили россыпь наград, - отметил Колобков. - В первую очередь это заслуга спортсменок: от всей души поздравляю Екатерину Румянцеву, которая стала трехкратной чемпионкой на своей первой Паралимпиаде. Очень рад за Анну Миленину и Михалину Лысову, которые также на этих Играх выиграли по третьей награде. Показали свой высокий класс в биатлоне Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева".

Горнолыжник Алексей Бугаев стал чемпионом Игр в суперкомбинации в классе "стоя", а Валерий Редкозубов выиграл бронзу в суперкомбинации у горнолыжников среди спортсменов с нарушением зрения.

"С первыми наградами Паралимпиады-2018 поздравляю горнолыжников: Алексея Бугаева, завоевавшего в актив команды пятую золотую медаль, и Валерия Редкозубова. Молодцы, спасибо им и тренерам. Уверен, наши спортсмены продолжат радовать своих болельщиков новыми успехами", - отметил министр.