Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков: биатлонистки Зайнуллина и Гуляева показали высокий класс на Паралимпиаде

Спорт
13 марта, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Во вторник российские биатлонистки завоевали пять наград

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские биатлонистки Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева продемонстрировали высокий класс на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Во вторник российские биатлонистки завоевали пять наград: золотым призером стала Екатерина Румянцева в гонке на 10 км в классе "стоя", серебряными - Зайнуллина в гонке на 10 км в классе "сидя", Анна Миленина в гонке на 10 км в классе "стоя", Михалина Лысова в гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения, бронзовым - Гуляева в гонке на 10 км в классе "сидя".

Смотрите также

Российская биатлонистка Лысова завоевала серебро в гонке на 10 км на Паралимпиаде

Российская биатлонистка Румянцева завоевала третье золото на Паралимпиаде в Пхёнчхане

Российские биатлонистки завоевали серебро и бронзу в индивидуальной гонке на Паралимпиаде

"Сегодня наши паралимпийцы подарили россыпь наград, - отметил Колобков. - В первую очередь это заслуга спортсменок: от всей души поздравляю Екатерину Румянцеву, которая стала трехкратной чемпионкой на своей первой Паралимпиаде. Очень рад за Анну Миленину и Михалину Лысову, которые также на этих Играх выиграли по третьей награде. Показали свой высокий класс в биатлоне Марта Зайнуллина и Ирина Гуляева".

Горнолыжник Алексей Бугаев стал чемпионом Игр в суперкомбинации в классе "стоя", а Валерий Редкозубов выиграл бронзу в суперкомбинации у горнолыжников среди спортсменов с нарушением зрения.

"С первыми наградами Паралимпиады-2018 поздравляю горнолыжников: Алексея Бугаева, завоевавшего в актив команды пятую золотую медаль, и Валерия Редкозубова. Молодцы, спасибо им и тренерам. Уверен, наши спортсмены продолжат радовать своих болельщиков новыми успехами", - отметил министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паралимпиада-2018
Персоны
Колобков, Павел Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Лавров: Москва не получала от Лондона запроса по веществу из дела Скрипаля
3
Биография Олега Табакова
4
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
5
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
6
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
7
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама