Прошедший тур чемпионата России по футболу завершился без серьезных правонарушений

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Очередной тур чемпионата России по футболу состоялся без серьезных правонарушений со стороны болельщиков команд. Об этом журналистам сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.

22-й тур чемпионата России прошел с 9 по 12 марта.

"Тур прошел достаточно спокойно. Только на двух матчах были зафиксированы некоторые нарушения. В матче "Амкар" - "Арсенал" два болельщика пытались в концовке залезть на забор, но их быстро оттуда сняли. Основная нагрузка пришлась на встречу "Спартак" - "СКА-Хабаровск", где была использована пиротехника, а также имелись случаи нецензурного скандирования традиционных спартаковских кричалок", - сказал Мейтин.

Он рассказал, что за 22 тура в чемпионате России увеличилась посещаемость на 14%. "Уверен, что к концу сезона она увеличится еще, тенденция положительная есть. Это очень помогает и клубам, и лиге. Большую роль сыграют и тестовые матчи на новых стадионах, они помогут еще поднять показатели", - отметил Мейтин.

Следующий тур чемпионата России стартует 17 марта. В этот день состоятся пять матчей. Еще три ("Локомотив" - "Ахмат", ЦСКА - "Амкар" и "Зенит" - "Динамо") должны были пройти 18 марта, но из-за выборов президента РФ были перенесены на 18 апреля.