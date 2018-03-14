Определились все участники 1/4 финала Кубка Гагарина по хоккею

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. После окончания заключительной серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая завершилась победой уфимского "Салавата Юлаева" над омским "Авангардом", определились все участники четвертьфинала Кубка Гагарина. В четвертьфинале команда из Башкирии сыграет против челябинского "Трактора".

Ранее в 1/4 финала Кубка Гагарина от Восточной конференции также вышли казанский "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург", которые встретятся между собой. От Запада первый раунд плей-офф преодолели санкт- петербургский СКА, московский ЦСКА, ярославский "Локомотив" и хельсинкский "Йокерит".

Самым напряженным и продолжительным противостоянием в 1/8 финала оказалась серия между "Авангардом" и "Салаватом Юлаевым". Уфимский клуб в регулярном чемпионате финишировал на второй позиции в Восточной конференции, уступив только "Ак Барсу", а омские "ястребы" лишь в последнем матче смогли обеспечить себе место в плей-офф, заняв седьмое место в таблице Восточной конференции.

В регулярном сезоне "Авангард" и "Салават Юлаев" сыграли дважды, обменявшись победами, после чего продолжили борьбу в розыгрыше Кубка Гагарина, не позволяя сопернику оторваться более чем на одну победу в серии. В итоге для определения победителя командам понадобился решающий седьмой матч, который прошел в Уфе. Примечателен тот факт, что прошлогодний розыгрыш плей-офф КХЛ прошел без семиматчевых серий, а последним таким противостоянием стал финал Кубка Гагарина 2016 года, когда магнитогорский "Металлург" обыграл московский ЦСКА и завоевал трофей.

С самого начала решающей встречи инициативу захватил "Авангард", и уже к 12-й минуте усилиями Семена Кошелева омичи сумели выйти вперед. Во втором периоде уфимцы выровняли игру, следствием чего стала шайба Антона Бурдасова. За две минуты до конца третьей двадцатиминутки Теэму Хартикайнен вывел "Салават Юлаев" вперед, но за 17 секунд до конца основного времени Максим Чудинов реализовал двойной численный перевес, переведя встречу в овертайм. В дополнительное время хозяева оказались удачливее и смогли вырвать победу благодаря шайбе Максима Гончарова.

Челябинский "Трактор", ставший соперником "Салавата Юлаева" в следующем раунде плей-офф, на стадии 1/8 финала выбил из борьбы за трофей нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 4-1. Главным действующим лицом противостояния стал молодой нападающий Виталий Кравцов. 18-летний форвард, еще в прошлом году ставший самым молодым автором гола в истории Кубка Гагарина, в 5 матчах серии против "Нефтехимика" забросил 4 шайбы и отдал одну результативную передачу.

"Ак Барс" и "Металлург" поборются за финал Востока

"Металлург" в нынешнем сезоне смотрится гораздо хуже, чем два года назад, однако магнитогорцы смогли со счетом 4-2 выиграть серию у екатеринбургского "Автомобилиста", хотя в регулярном чемпионате финишировали ниже соперника. Несмотря на то, что такой результат "Автомобилиста" был признан руководством клуба достойным, контракт с главным тренером команды Владимиром Крикуновым не будет продлен, поэтому специалист будет рассматривать иные варианты продолжения карьеры.

Соперником "Металлурга" по четвертьфиналу Кубка Гагарина станет казанский "Ак Барс", который выиграл регулярный чемпионат в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф клуб из столицы Татарстана уверенно обыграл хабаровский "Амур" со счетом 4:1, а голкипер "Ак Барса" Эмиль Гарипов стал одним из трех вратарей, сумевших отстоять "на ноль" как минимум один матч плей-офф.

В Западной конференции на стадии 1/4 финала Кубка Гагарина сыграют между собой санкт-петербургский СКА и ярославский "Локомотив", а также московский ЦСКА и "Йокерит" из Хельсинки. Первые матчи четвертьфинальных серий плей-офф КХЛ состоятся 16 марта.