Игрок "Атлетико" Парти: футболисты "Локомотива" обладают хорошим атакующим потенциалом

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский "Локомотив" является хорошей командой с высоким атакующим потенциалом, а среди его футболистов выделяется Джефферсон Фарфан. Такое мнение журналистам высказал полузащитник мадридского "Атлетико" ганец Томас Парти.

В ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы "Атлетико" разгромил "Локомотив" со счетом 5:1. Первый матч, прошедший в Испании, также завершился крупной победой мадридцев (3:0). Таким образом, "Атлетико" вышел в четвертьфинал Лиги Европы, а "Локомотив" завершил выступление в еврокубках.

"Это была хорошая игра для нас. Было непросто играть против "Локомотива", но мы хорошо изучили соперника и смогли сдержать их нападение, заслужив победу. Среди их футболистов особенно хотелось бы выделить Фарфана. В целом же "Локомотив" - сильная команда, которая обладает хорошей линией нападения и играет в атакующий футбол, мы желаем им удачи в чемпионате России", - сказал Парти.

"Атлетико" узнает своего соперника по 1/4 финала Лиги Европы в результате жеребьевки, которая состоится в пятницу в швейцарском Ньоне.