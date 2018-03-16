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Кокорин из-за травмы пропустит ближайшие товарищеские матчи сборной России по футболу

Спорт
16 марта, 0:02 дата обновления: 16 марта, 1:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, марта. /ТАСС

В четверг россиянин получил повреждение и был заменен на 8-й минуте ответного матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Лейпцигом"

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин из-за травмы не сможет принять участие в контрольных матчах сборной России с командами Бразилии и Франции. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.

В четверг Кокорин получил повреждение и был заменен на 8-й минуте ответного матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Лейпцигом" (1:1).

"Он не поедет в сборную, потому что ему нужен минимум недельный период восстановления, даже если у него просто растяжение связок", - сказал Манчини, который до этого уточнял, что о характере травмы станет известно в пятницу.

26-летний Кокорин с 10 голами в 22 матчах занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата России - 2017/18. В сборной России он провел 48 игр и забил 12 мячей. В составе национальной команды играл в финальных раундах чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, чемпионата мира - 2014.

Встреча сборной России с бразильцами пройдет 23 марта на московском стадионе "Лужники", с французами - 27 марта на арене "Санкт-Петербург".

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