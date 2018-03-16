Футболисты ЦСКА узнают соперника по четвертьфиналу Лиги Европы

ТАСС, 16 марта. Жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу состоятся в пятницу в швейцарском Ньоне, своего соперника во втором по значимости еврокубке узнает московский ЦСКА.

В четверг три российские команды провели ответные встречи в 1/8 финала Лиги Европы, однако, в отличие от ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив" не смогли пройти в следующий раунд.

Начиная с 1/4 финала жеребьевка еврокубков проводится без ограничений в "слепом" формате. Между собой могут сыграть любые команды, в том числе и представители одной страны и игравшие друг с другом на групповом этапе. Таким образом, соперниками армейцев помимо испанского "Атлетико" и немецкого "Лейпцига", которые обыграли "Локомотив" и "Зенит" соответственно, могут стать португальский "Спортинг", австрийский "Зальцбург", итальянский "Лацио", французский "Марсель" и английский "Арсенал".

Помогать в проведении жеребьевки Лиги Европы будет посол финала в Лионе - двукратный обладатель Лиги чемпионов в составе "Барселоны" Эрик Абидаль, трижды становившийся чемпионом Франции с "Лионом". Процедура пройдет в штаб- квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне и начнется в 15:00 мск.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 5 апреля, ответные - 12 апреля. Команды, шарики с названием которых откроют первыми, проведут стартовые матчи на своих полях.

Полуфиналы турнира состоятся 26 апреля и 3 мая, а их жеребьевка запланирована на 13 апреля. Финальный матч пройдет 16 мая на "Стад де Люмьер" в Лионе.

Лига чемпионов

Часом раньше начнется жеребьевка 1/4 финала первого по значимости клубного турнира континента - Лиги чемпионов. В восьмерку лучших команд Европы вошли представители четырех национальных чемпионатов. Наибольшее представительство у Испании (мадридский "Реал", "Барселона" и "Севилья"), по два клуба выступают в чемпионатах Англии ("Ливерпуль" и "Манчестер Сити") и Италии ("Рома" и "Ювентус"), честь немецкой бундеслиги будет отстаивать мюнхенская "Бавария".

Процедура жеребьевки не отличается от аналогичного мероприятия Лиги Европы. Таким образом, уже на этой стадии любители футбола могут увидеть испанское "класико" между "Реалом" и "Барселоной".

В жеребьевке примет участие посол финала Лиги чемпионов в Киеве - победитель самого престижного клубного турнира Европы сезона-2002/03, обладатель "Золотого мяча" украинец Андрей Шевченко. Первые матчи 1/4 финала пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля, команды, шарики с названием которых откроют первыми, проведут стартовые матчи на своих полях. Точное расписание игр по датам будет известно после жеребьевки.

Матчи полуфиналов Лиги чемпионов пройдут 24-25 апреля и 1-2 мая. Жеребьевка стадии 1/2 финала запланирована на 13 апреля. Решающий матч турнира состоится 26 мая на Олимпийском стадионе Киева. Действующим обладателем трофея является мадридский "Реал", выигравший последние два титула подряд. Он же является и самым титулованным клубом Европы с 12 трофеями.