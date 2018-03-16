Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Зальцбургом" и выбыла из Лиги Европы

Спорт
16 марта, 1:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Первая встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Зальцбурга", который пробился в следующий раунд

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Зальцбурга"

Футболисты "Зальцбурга"

© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

ТАСС, 16 марта. Австрийский футбольный клуб "Зальцбург" сыграл дома вничью с немецкой "Боруссией" (Дортмунд) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Смотрите также

Футболисты ЦСКА узнают соперника по четвертьфиналу Лиги Европы

Победа ЦСКА над "Лионом" позволяет России рассчитывать на пятое место в рейтинге УЕФА

"Зенит" покинул Лигу Европы и из-за травмы лишился футболиста Кокорина

Футболисты ЦСКА обыграли в гостях "Лион" и вышли в четвертьфинал Лиги Европы

Первая встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Зальцбурга", который пробился в следующий раунд.

В другом матче английский "Арсенал" дома обыграл итальянский "Милан" со счетом 3:1 (в первой игре лондонский клуб также одержал победу - 2:0) и вышел в четвертьфинал.

Основное время матча между чешской "Викторией" и португальским "Спортингом" завершилось со счетом 2:0. Поскольку первая встреча, прошедшая в Лиссабоне, завершилась с аналогичным счетом в пользу "Спортинга", было назначено дополнительное время. В итоге "Спортинг" сумел забить мяч в дополнительное время и по сумме двух встреч вышел в следующий раунд.

Таким образом, определились все четвертьфиналисты Лиги Европы. Раунд 1/8 финала также преодолели "Атлетико" (Испания), "Лацио" (Италия), "Марсель" (Франция), "Лейпциг" (Германия), ЦСКА (Россия). Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы пройдет 16 марта в швейцарском Ньоне, матчи запланированы на 5 и 12 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
3
Гончаренко: футболисты ЦСКА были великолепны в матче Лиги Европы с "Лионом"
4
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
5
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Россия на заседании в ООН выразила гордость за воссоединение с Крымом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама