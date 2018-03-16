Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Зальцбургом" и выбыла из Лиги Европы

ТАСС, 16 марта. Австрийский футбольный клуб "Зальцбург" сыграл дома вничью с немецкой "Боруссией" (Дортмунд) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Первая встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Зальцбурга", который пробился в следующий раунд.

В другом матче английский "Арсенал" дома обыграл итальянский "Милан" со счетом 3:1 (в первой игре лондонский клуб также одержал победу - 2:0) и вышел в четвертьфинал.

Основное время матча между чешской "Викторией" и португальским "Спортингом" завершилось со счетом 2:0. Поскольку первая встреча, прошедшая в Лиссабоне, завершилась с аналогичным счетом в пользу "Спортинга", было назначено дополнительное время. В итоге "Спортинг" сумел забить мяч в дополнительное время и по сумме двух встреч вышел в следующий раунд.

Таким образом, определились все четвертьфиналисты Лиги Европы. Раунд 1/8 финала также преодолели "Атлетико" (Испания), "Лацио" (Италия), "Марсель" (Франция), "Лейпциг" (Германия), ЦСКА (Россия). Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы пройдет 16 марта в швейцарском Ньоне, матчи запланированы на 5 и 12 апреля.