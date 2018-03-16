Семенкина: Миленина и Лысова победили на Паралимпиаде за счет хорошей смазки лыж

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Победы российских биатлонисток Анны Милениной и Михалины Лысовой в пятницу на Паралимпиаде в Пхёнчхане обусловлены хорошей подготовкой лыж перед гонками. Такое мнение ТАСС высказала основатель Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области Людмила Семенкина.

Лысова завоевала золото в гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения и стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. Миленина заняла первое место в гонке на 12,5 км в классе "стоя", завоевав седьмое золото Паралимпиад в карьере.

"Анна сегодня ходом хорошо шла, это заслуга тренера, который очень удачно угадал со смазкой, лыжи просто бежали сами, был очень хороший бег, - сказала Семенкина. - Она по скорости почти все время выигрывала. И стрельба была хорошей сегодня, хотя она допустила два промаха, как и Екатерина Румянцева, но Румянцева на второй "лежке" много времени потратила. У Лысовой тоже был хороший ход, потому что готовил лыжи и ей, и Милениной один тренер - Валерий Огородников".

Она рассказала, что мать Милениной потратила немало нервов при просмотре гонки. "Она пошла в лес гулять, успокаивает таким образом нервы, потому что гонка была напряженной. Они же рядом с лесом живут, вот она после того, как посмотрела гонку, пошла успокаиваться", - отметила она.

Миленина родилась 15 июля 1986 года в городе Краснотурьинск Свердловской области. Первым тренером спортсменки была Екатерина Бурмистрова, с 2002 года Миленина работает под руководством Валерия Огородникова. Награждена Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и "Орденом почета".

Лысова родилась 29 марта 1992 года в Нижнем Тагиле. Ее первым тренером была Мария Бусыгина, более 12 лет Лысова работает под руководством Валерия Огородникова. Спортсменка дебютировала на Паралимпиаде в Ванкувере в 2010 году в возрасте 17 лет и выиграла золото, два серебра и две бронзы. Награждена Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом Дружбы.