"Вашингтон" обыграл "Айлендерс" в матче НХЛ, Кузнецов отдал две передачи и получил травму

ТАСС, 17 марта. "Вашингтон" одержал победу над "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В состав хозяев заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши (15-я минута), Никлас Бекстрём (28), Мэтт Нисканен (28), Алекс Чиассон (42), Якуб Врана (51) и Ларс Эллер (59). У гостей отличились Мэтью Барзал (26), Брок Нельсон (54) и Джон Таварес (57).

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи в первой половине матча на Оши и Бекстрёма. В конце второго периода хоккеист получил повреждение верхней части тела и больше на льду не появился. Другой российский форвард хозяев, Александр Овечкин, также отметился результативной передачей, защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов ассистировал Чиассону.

"Вашингтон" одержал четыре победы подряд и набрал 89 очков в 71 матче. Команда занимает четвертое место в Восточной конференции. "Айлендерс" с 70 очками в 71 игре расположились на 12-й позиции.

В другом матче дня "Оттава" дома в овертайме обыграла "Даллас" со счетом 3:2. Российский форвард "Далласа" Александр Радулов отметился результативной передачей.