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"Урал" разгромил "СКА-Хабаровск" в гостевом матче чемпионата России по футболу

Спорт
17 марта, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Клуб из Хабаровска потерпел девятое подряд поражение в РФПЛ

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Футболисты "Урала"

Футболисты "Урала"

© Егор Алееев/ТАСС

ТАСС, 17 марта. "Урал" со счетом 3:0 одержал победу над "СКА-Хабаровском" в выездном матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

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Голами отметились Владимир Ильин (27-я и 89-я минуты) и Отман Эль-Кабио (72).

Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем игроке хабаровской команды Владимире Козлове, который скончался 13 марта на 62-м году жизни. Козлов выступал за "СКА-Хабаровск" в течение 14 сезонов, сыграл в 438 матчах первенства страны и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 100 голов.

"СКА-Хабаровск" потерпел девятое подряд поражение в чемпионате России, команда располагается на последнем месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. "Урал" прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию и находится на восьмом месте, в активе команды 28 очков.

В следующем матче "Урал" на домашнем поле сыграет с казанским "Рубином" 1 апреля, "СКА-Хабаровск" в тот же день на выезде встретится с грозненским "Ахматом".

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