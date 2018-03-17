Женская сборная Германии стала победителем эстафетного зачета Кубка мира по биатлону

ТАСС, 17 марта. Немецкие биатлонистки заняли первое место в общем зачете Кубка мира в программе эстафетных гонок.

Немки по итогам четырех стартов показали результат 228 баллов. Второе место заняла сборная Франции (200), третье - команда Италии (169). Немки в текущем сезоне трижды завоевали золото на этапах в Хохфильцене (Австрия), Рупольдинге (Германия) и Холменколлене (Норвегия) и один раз стали вторыми на этапе в Оберхофе (Германия),

В общем зачете женского Кубка наций также лидирует сборная Германии, набрав 5790 баллов. Второе место занимают француженки (5485), третье - итальянки (5131). Российская команда за одну гонку до конца кубкового сезона занимает пятое место (4869), опережая на 29 баллов норвежек, которые занимают шестое место.

По итогам Кубка наций первые пять команд смогут заявлять на гонки этапов Кубка мира в следующем сезоне шесть биатлонисток. В зачет идут индивидуальные гонки, спринты, эстафеты, а также смешанные эстафетные гонки и сингл-миксты. Последняя гонка, которая пойдет в зачет Кубка наций, состоится в Тюмени (спринт на 7,5 км).